Немки заняли первое, второе и четвертое место в санном спорте на Олимпиаде

15:34, 13 февраля 2018
Олимпиада
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Гайзенберг выиграла соревнования одиночниц в санном спорте / Reuters

В тройку лучших из спортсменок, не представляющих Германию, смогла пробиться только представительница Канады.

Золотую медаль выиграла Натали Гайзенбергер с общим результатом всех 4 попыток 3 минуты 05,232 секунды (46,245 + 46,209 + 46,280 + 46.498).

Серебро на счету Даяны Айтбергер - 3.05,599 (46,381 + 46,193 + 46,577 + 46,448), бронза - у Алексы Гоу из Канады - 3.05,644 (46,317 + 46,328 + 46,425 + 46,574).

Украинки Елена Шхумова и Елена Стецькив не попали в Топ-20 и не участвовали в финальном 4-м заезде. У Шхумовой 26-е место, у Стецькив - 28-е.  

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт Пхенчхан Германия