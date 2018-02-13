Немки заняли первое, второе и четвертое место в санном спорте на Олимпиаде

В призеры турнира попала представительница Канады.

В Пхенчхане завершились соревнования по санному спорту в рамках Олимпиады, где первое, второе и 4-е места заняли спортсменки сборной Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

В тройку лучших из спортсменок, не представляющих Германию, смогла пробиться только представительница Канады.

Золотую медаль выиграла Натали Гайзенбергер с общим результатом всех 4 попыток 3 минуты 05,232 секунды (46,245 + 46,209 + 46,280 + 46.498).

Серебро на счету Даяны Айтбергер - 3.05,599 (46,381 + 46,193 + 46,577 + 46,448), бронза - у Алексы Гоу из Канады - 3.05,644 (46,317 + 46,328 + 46,425 + 46,574).

Украинки Елена Шхумова и Елена Стецькив не попали в Топ-20 и не участвовали в финальном 4-м заезде. У Шхумовой 26-е место, у Стецькив - 28-е.