Голландцы разделили с представителем Южной Кореи пьедестал в конькобежном спорте на Олимпиаде

15:20, 13 февраля 2018
Олимпиада
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Голландсике конькобежцы завоевали золото и серебро Олимпиады на дистанции 1500 метров / Reuters

Победу в гонке одержал Кьелд Нейс, преодолевший полтора киллометра за 1 минуту 44,01 секунды.

Патрик Руст отстал от соотечетсвенника-победителя и партнера по команде на 0,85 секунды. А кореец Ким Мин Сок - на 0,92 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#коньки Голландия Пхенчхан