Голландцы разделили с представителем Южной Кореи пьедестал в конькобежном спорте на Олимпиаде
15:20, 13 февраля 2018Олимпиада
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Завершились мужские соревнования на 1500 метров.
Голландсике конькобежцы завоевали золото и серебро Олимпиады на дистанции 1500 метров / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров у мужчин, где первіе два места завоевали представители Нидерландов, отдавшие бронзу спортсмену из Южной Кореи, сообщает официальный сайт соревнований.
Победу в гонке одержал Кьелд Нейс, преодолевший полтора киллометра за 1 минуту 44,01 секунды.
Патрик Руст отстал от соотечетсвенника-победителя и партнера по команде на 0,85 секунды. А кореец Ким Мин Сок - на 0,92 секунды.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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