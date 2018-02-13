Голландцы разделили с представителем Южной Кореи пьедестал в конькобежном спорте на Олимпиаде

Завершились мужские соревнования на 1500 метров.

В Пхенчхане завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров у мужчин, где первіе два места завоевали представители Нидерландов, отдавшие бронзу спортсмену из Южной Кореи, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу в гонке одержал Кьелд Нейс, преодолевший полтора киллометра за 1 минуту 44,01 секунды.

Патрик Руст отстал от соотечетсвенника-победителя и партнера по команде на 0,85 секунды. А кореец Ким Мин Сок - на 0,92 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.