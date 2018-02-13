Норвежец Клэбо выиграл мужской спринт в лыжных гонках на Олимпиаде
15:05, 13 февраля 2018Олимпиада
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Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 05.75 секунды.
Клэбо был быстрейшим в мужском лыжном спринте в Пхенчхане / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный заезд в мужском спринте олимпийского турнира в лыжных гонках, где золото завоевал норвежец Йоханнес Клэбо, сообщает официальный сайт соревнований.
Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты 05,75 секунды.
Как и в женском спринтерском финале, преимущество победителя было большим.
А в борьбе за серебро-бронзу итальянец Федерико Пеллигрино (+1.34) всего на две сотые секунды опередил россиянина Александра Большунова.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в квалификационном заезде провалились Алексей Красовский и Андрей Орлик, которые заняли 71-е и 74-е места, соответственно.
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