Стина Нильссон из Швеции стала олимпийской чемпионкой в лыжном спринте

14:45, 13 февраля 2018
Олимпиада
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Стина Нильссон выиграла женский спринт в Пхенчхане / Лыжный Спорт

Шведка преодолела дистанцию за 3 минуты 03,84 секунды, в гордом одиночестве, существенно опередив соперниц.

В борьбе за второе третье место норвежка Майкен Касперсен Фалла (+3.03) опередила россиянку Юлию Белорукову (3,37).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко не прошли квалификацию и не попали в четвертьфинал - Топ-30 соревнований.

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Теги: #Пхенчхан#Лыжные гонки спринт Пхенчхан