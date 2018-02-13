Стина Нильссон из Швеции стала олимпийской чемпионкой в лыжном спринте
14:45, 13 февраля 2018Олимпиада
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Шведка преодлела дистанцию за 3 минуты 03.84 секунды.
Стина Нильссон выиграла женский спринт в Пхенчхане / Лыжный Спорт
В Пхенчхане завершились соревнования в лыжном спорте у жещин, где победу в финальной гонке одержала Стина Нильссон из Швеции, сообщает официальный сайт соревнований.
Шведка преодолела дистанцию за 3 минуты 03,84 секунды, в гордом одиночестве, существенно опередив соперниц.
В борьбе за второе третье место норвежка Майкен Касперсен Фалла (+3.03) опередила россиянку Юлию Белорукову (3,37).
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко не прошли квалификацию и не попали в четвертьфинал - Топ-30 соревнований.
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