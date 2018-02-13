Итальянка Фонтана стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке на 500 метров

Спортсменка преодолела дистанцию за 42.569 секунды.

В Пхенчхане завершился единственный финал дня олимпийского турнира по шорт-треку, где победу на дистанции 500 метров среди женщин одержала Арианна Фонтана, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменка преодолела дистанцию за 42,569 секунды.

2-е место на счету Яры Ван Керкхофф из Нидерландов - 43.256, третье - у представительницы Канады Ким Боутин - 43.881.

Представители сборной Украины в этом виде программы не участвовали.