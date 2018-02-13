Итальянка Фонтана стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке на 500 метров
14:30, 13 февраля 2018Олимпиада
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Спортсменка преодолела дистанцию за 42.569 секунды.
Фонтана стала олимпийской чемпионкой в спринте в шорт-треке / Reuters
В Пхенчхане завершился единственный финал дня олимпийского турнира по шорт-треку, где победу на дистанции 500 метров среди женщин одержала Арианна Фонтана, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсменка преодолела дистанцию за 42,569 секунды.
2-е место на счету Яры Ван Керкхофф из Нидерландов - 43.256, третье - у представительницы Канады Ким Боутин - 43.881.
Представители сборной Украины в этом виде программы не участвовали.
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