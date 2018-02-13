Итальянка Фонтана стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке на 500 метров

14:30, 13 февраля 2018
Олимпиада
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Фонтана стала олимпийской чемпионкой в спринте в шорт-треке / Reuters

Спортсменка преодолела дистанцию за 42,569 секунды.

2-е место на счету Яры Ван Керкхофф из Нидерландов - 43.256, третье - у представительницы Канады Ким Боутин - 43.881.

Представители сборной Украины в этом виде программы не участвовали.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#шорт-трек Фонтана золото