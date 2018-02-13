Украинские лыжники не прошли квалификацию в спринте Олимпиады

Лучшей из наших стала Татьяна Антипенко с 54-м результатом.

В Пхенчхане завершилась квалификация спринта в олимпийском турнире у лыжников среди женщин и мужчин где ни один представитель Украины не попал в Топ-30 лучших и четвертьфинал, сообщает официальный сайт Игр.

В женском спринте Татьяна Антипенко финишировала с 54-м временем - 3 минуты 38.56 секунды, отстав от победительницы квалификации на 29.82 сек.

Марина Анцибор проехала дистанцию чуть хуже, показав 56-й результат - 3:40.17 и отставание от лидера в 31.43 сек.

В мужском спринте наши результаты были гораздо скромнее. Алексей Красовский занял 71-е место - 3:33.40 и 24.86 отставания. А Андрей Орлик финишировал на 74-м месте из 80-ти участников - 3:39.18, +30.64.

Финальные заезды в спринте у мужчин и женщин состоятся сегодня вечером по корейскому времени, после 21.00 (14.00 по Киеву).