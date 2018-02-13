Смешанная сборная России по кёрлингу выиграла бронзу Олимпиады

В матче за 3-4 места россияне одолели норвежцев.

В Пхенчхане состоялся матч за 3-4 места олимпийского турнират по керлингу в миксте, где российская пара Александр Крушельницкий - Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 8:4.

После поражений в полуфиналах накануне россияне подошли к игре за третье место в гораздо лучшем психологическом состоянии и выиграли первые два энда - 2:0 и 1:0. Затем, в 3-5 эндах команды поочередно выигрывали со счетом 2:0. С той лишь разницей, что норвежцы это сделали два раза, а россияне - однажды - общий счет 5:4.

Концовка игры осталась полностью за сборной России, которая выиграла 6-8 энды с одинаковым счетом 1:0.

В финале сегодня вечером по корейскому времени (13.04 по Киеву) встретятся команды Канады и Швейцарии.

Сборная Украины в соревнованиях по керлингу не принимает участия.