Австриец Хиршер выиграл горнолыжную суперкомбинацию на Олимпиаде

В горных лыжах наконец-то разыграли первый комплект наград Игр.

В Пхенчхане завершился первый розыгрыш комплекта наград Олимпиады в горных лыжах, где в мужской суперкомбинации сильнейшим оказался Марсель Хиршер из Австрии, сообщает официальный сайт соренований.

Спортсмен проехал всю дистанцию за 2.06,52 (скоростной спуск 1.20,56 + слалом 45,96).

Примечательно, что по итогам скоростного спуска Хиршер занимал лишь 12-е место.

Призерами олимпийского турнира стали представители Франции. Алексис Пентюро занял 2-е место - 2.06,75 (1.20,28 + 46,47), а Виктор Мюффа-Жанде - третье 2.07,54 (1.21,57 + 45,97).

Украинец Иван Ковбаснюк занял 52-е место.