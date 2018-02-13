Американка Хлоя Ким стала чемпионкой Олимпиады в сноуборде в хайф-пайпе
08:50, 13 февраля 2018Олимпиада
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Американка получила от судей 98,25 балла.
Хлоэ Ким выиграла турнир в хайф-пайпе в сноуборде / Reuters
В Пхенчхане завершились чоревнований в женском сноуборде в дисциплине хайф-пайп, где олимпийской чемпионкой стала американка Хлоя Ким, сообщает официальный сайт соревований.
В финальном раунде, где выступали Топ-6 лучших спортсменок мира, Ким за свое выступление получила 98,25 балла.
Она обогнала Лю Цзяой из Китая (89,75), а также соотечественницу Ариэль Голд (85,75).
Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.
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