Американка Хлоя Ким стала чемпионкой Олимпиады в сноуборде в хайф-пайпе

Американка получила от судей 98,25 балла.

В Пхенчхане завершились чоревнований в женском сноуборде в дисциплине хайф-пайп, где олимпийской чемпионкой стала американка Хлоя Ким, сообщает официальный сайт соревований.

В финальном раунде, где выступали Топ-6 лучших спортсменок мира, Ким за свое выступление получила 98,25 балла.

Она обогнала Лю Цзяой из Китая (89,75), а также соотечественницу Ариэль Голд (85,75).

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.