На Олимпиаде сдан первый положительный тест на допинг

По данным СМИ, в пробе 21-летнего японского спортсмена был найден запрещенный препарат.

Шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, в пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено 13 февраля созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

Шорт-трекист был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Финал на данной дистанции пройдет 22 февраля.

Сайто стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.

Отметим, что 11 февраля Международный олимпийский комитет предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. На данный момент лидерство в медальном зачете удерживает Германия.