Расписание дня: во вторник в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград

20:52, 12 февраля 2018
Олимпиада
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REUTERS

Расписание финалов:

03.00 Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп

08.00 Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом

12.30 Санный спорт. Женщины. Одиночка

13.00 Коньки. Мужчины. 1 500 м

13.05 Керлинг. Микст. Финал. Канада - Швейцария

14.05 Шорт-трек. Женщины. 500 м 

14.25 Лыжные гонки. Женщины. Спринт (К)

14.35 Лыжные гонки. Мужчины. Спринт (К)

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня