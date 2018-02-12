Расписание дня: во вторник в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград
20:52, 12 февраля 2018Олимпиада
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Первые награды наконец-то должны разыграть в горных лыжах и керлинге.
REUTERS
Во вторник, 13 февраля, в Пхенчхане будут разыграны 8 комплектов наград в рамках Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт Игр.
Расписание финалов:
03.00 Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп
08.00 Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом
12.30 Санный спорт. Женщины. Одиночка
13.00 Коньки. Мужчины. 1 500 м
13.05 Керлинг. Микст. Финал. Канада - Швейцария
14.05 Шорт-трек. Женщины. 500 м
14.25 Лыжные гонки. Женщины. Спринт (К)
14.35 Лыжные гонки. Мужчины. Спринт (К)
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