Расписание дня: во вторник в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград

Первые награды наконец-то должны разыграть в горных лыжах и керлинге.

Во вторник, 13 февраля, в Пхенчхане будут разыграны 8 комплектов наград в рамках Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт Игр. Расписание финалов: 03.00 Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп 08.00 Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом 12.30 Санный спорт. Женщины. Одиночка 13.00 Коньки. Мужчины. 1 500 м 13.05 Керлинг. Микст. Финал. Канада - Швейцария 14.05 Шорт-трек. Женщины. 500 м 14.25 Лыжные гонки. Женщины. Спринт (К) 14.35 Лыжные гонки. Мужчины. Спринт (К)

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