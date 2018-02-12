Президент федерации биатлона Брынзак объяснил провал украинцев в первые дни Олимпиады

Сложность трассы, воздушные коридоры и непривычные погодные условия помешали украинским биатлонистам показать высокий результат.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал неудачи украинских биатлонистов в первые дни Олимпиады.

Как сообщал УНИАН сегодня лучшей среди украинок в гонке преследования стала Вита Семеренко (18-е место), а среди мужчин - Дмитрий Пидручный (34-е место).

"От нынешних гонок преследования трудно ожидать каких-то результатов. Стартовать с 14-го места, с которого стартовала Вита Семеренко – уже проигрыш. К тому же Вита сказала, что трасса была тяжелая, в начале гонки ей болело в ногах. Затем боль прошла. Да еще и специфику стрельбища надо учитывать. Различные воздушные коридоры, кому как повезет", - отметил Брынзак.

"Но ничего, впереди еще достаточного гонок. Надеемся на индивидуальную гонку, масс-старт, эстафету. Валя Семеренко именно поэтому и не стартовала в преследовании, потому что хотела сохранить силы для индивидуальной гонки, которая у нее в этом сезоне получалась, в рамках Кубков мира было два четвертых места. Смысл стартовать с 40-х мест? Шанса получить награду нет", - добавил Брынзак.

Читайте такжеУкраинка Меркушина прокомментировала 46-е и 55-е место на Олимпиаде: это бесценный опытОн также отметил, что есть обнадеживающее обстоятельство.

"Обнадеживает то, что синоптики обещают потепление. Уже 15-го числа вроде бы должно быть минус один. Думаю, будет легче. Хотя это ведь для каждого спортсмена по-разному. Один холод легко переносит, другой нет", - сказал Владимир Брынзак, которого цитирует ua-football.com.

Прокомментировал президент Федерации биатлона Украины и перепады в точности лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного, который в спринте промахов не допустил, а в преследовании не разбил четыре мишени:

"Это биатлон. Вот Фуркад в спринте имел три промаха, а сегодня только один. Опять же – многое зависит от того, в какой воздушный коридор на стрельбище попадешь. Возможно, на Дмитрии и других наших мужчинах сказывается фактор адаптации к другому часовому поясу. Они в Пхенчхане только десятый день, а практика показывает, что организм окончательно адаптируется на 13-й-14-й".