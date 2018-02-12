Украинская саночница Шхумова: завтра постараюсь избежать маленьких ошибок

Украинка завершила первый день соревнований на 19-м месте.

Украинская участница зимней Олимпиады в одноместных санях Елена Шхумова прокомментировала свое выступление в первый день соревнований.

Как сообщал УНИАН, после двух заездов украинские спортсменки показали следующие результаты: Елена Шхумова – 19 место, Елена Стецкив – 29 место.

Вот как пресс-службе НОК Украины прокомментировала свой сегодняшний старт Елена Шхумова: «О том, что 9-й вираж пройти очень сложно, я знала еще с тренировок, он не очень у меня выходит. Сегодня ехалось нормально, были ошибки, но они не очень серьезные».

На вопрос, помог ли опыт Олимпиады-2014 перед сегодняшним стартом, Елена ответила: «Да, немного помог. Я настраивалась и никого не замечала. Вообще сегодняшним днем я довольна, уже завтра буду пытаться избежать маленьких ошибок, которые сделала сегодня. Сделаю все, чтобы доказать, что я лучшая».

Уже завтра девушек ждет третья попытка, которая и решит судьбу попадания в топ-20 и продолжения борьбы в четвертом заезде, где будут разыгрываться медали Игр.