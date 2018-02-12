Норвежка Луннбю победила в прыжках с трамплина на Играх-2018

17:04, 12 февраля 2018
Олимпиада
82 0
REUTERS

Норвежка Марен Луннбю завоевала золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей - японка Сара Таканаси.

Украинских участниц в этом виде программы не было.

ХХIII Олимпийские зимние игры

Прыжки с трамплина. Женщины

К-98. Личные соревнования

Финал

1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0)

3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#прыжки с трамплина на Олимпиаде-2018
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018