Норвежка Луннбю победила в прыжках с трамплина на Играх-2018
17:04, 12 февраля 2018
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Катарина Альтхаус из Германии завоевала серебро, а Сара Таканаси из Японии - бронзу.
Марен Луннбю - чемпионка Олимпийских игр / REUTERS
В Пхенчхане состоялись финальные соревнования в прыжках с трамплина среди женщин.
Норвежка Марен Луннбю завоевала золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей - японка Сара Таканаси.
Украинских участниц в этом виде программы не было.
ХХIII Олимпийские зимние игры
Прыжки с трамплина. Женщины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0)
2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0)
3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)
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