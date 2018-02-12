Норвежка Луннбю победила в прыжках с трамплина на Играх-2018

17:04, 12 февраля 2018 Олимпиада 82

Катарина Альтхаус из Германии завоевала серебро, а Сара Таканаси из Японии - бронзу.

В Пхенчхане состоялись финальные соревнования в прыжках с трамплина среди женщин. Норвежка Марен Луннбю завоевала золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей - японка Сара Таканаси. Украинских участниц в этом виде программы не было. ХХIII Олимпийские зимние игры Прыжки с трамплина. Женщины К-98. Личные соревнования Финал 1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0) 2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0) 3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)

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