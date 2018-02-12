В соревнованиях саночниц на Олимпиаде лучшая из украинок Шмухова идет 19-й

Лидирует немка Натали Гайзербергер.

В Пхенчхане стартовали женские соревнования в санках. В первый день участницы сделали по две попытки, по итогам которых лидирует немка Натали Гайзенбергер.

Лучшая среди украинок Елена Шхумова – 19-я, еще одна украинка Елена Стецькив – 29-я (среди 30 участниц).

Елена Стецкив в первой попытке чуть было не перевернулась и на финише проиграла чуть более четырех секунд победителю первого заезда. Во втором заезде Стецкив тоже много ошибалась и занимает 29-е место (австрийка Биргит Платцер не сумела финишировать, сойдя с дистанции).

Читайте такжеАвстриец Глайршер завоевал сенсационное золото в санном спорте, украинцы остались вне 20-киЧто касается Елены Шхумовой, которая идет 19-й, то для того, чтобы отобраться в четвертый, решающий заезд, украинке надо удержаться в топ-20 после третьей попытки. Сделать это будет не так просто — отрыв от 21-го места составляет всего 0.141 секунды.

Решающие заезды состоятся завтра.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Сани. Женщины

1. Натали Гайзербергер (Германия) 1:32.454

2. Дайяна Айтбергер (Германия) +0.120

3. Алекс Гоу (Канада) +0.191

…

19. Елена Шхумова (Украина) +1.340

29. Елена Стецкив (Украина) +6.448