Голландка Вюст стала 5-кратной олимпийской чемпионкой, выиграв золото в конькобежном спорте

16:03, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Ирен Вюст - пятикратная чемпионка Олимпийских игр / REUTERS

Голландка Ирен Вюст выиграла свое 5-е золото Олимпийских игр. До этого она побеждала в Турине в 2006 году, в Ванкувере в 2010-м и в двух дисциплинах в Сочи в 2014-м. Всего же на Олимпиадах это ее 10-я медаль. 

Серебряным призёром стала представительница Японии Михо Такаги. Третий результат продемонстрировала ещё одна голландка Маррит Ленстра.

Олимпийские игры. Пхёнчхан.

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.54,35.

2. Михо Такаги (Япония) — +0,20.

3. Маррит Ленстра (Нидерланды) — +0,91.

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