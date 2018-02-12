Голландка Вюст стала 5-кратной олимпийской чемпионкой, выиграв золото в конькобежном спорте

Это 10-я медаль 31-летней спортсменки на Олимпиадах.

В Пхенчхане завершились соревнования в конькобежном спорте среди женщин на дистанции 1 500 метров.

Голландка Ирен Вюст выиграла свое 5-е золото Олимпийских игр. До этого она побеждала в Турине в 2006 году, в Ванкувере в 2010-м и в двух дисциплинах в Сочи в 2014-м. Всего же на Олимпиадах это ее 10-я медаль.

Серебряным призёром стала представительница Японии Михо Такаги. Третий результат продемонстрировала ещё одна голландка Маррит Ленстра.

Олимпийские игры. Пхёнчхан.

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.54,35.

2. Михо Такаги (Япония) — +0,20.

3. Маррит Ленстра (Нидерланды) — +0,91.