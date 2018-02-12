Канадский фристайлист Кингсбери завоевал золото в могуле на Играх-2018

15:36, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Микаэль Кингсбери - чемпион Олимпийских игр-2018 / REUTERS

Канадец получил от судей 86.63 балла и обошел австралийца Мэтта Грэхэма (82.57). Бронзу в последней попытке выиграл японец Даиши Хара (82.19 балла).

Украинских спортсменов в этой части программы не было. 

Отметим, что Австралия и Япония выиграли первые медали на Играх-2018.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фристайл на Олимпиаде