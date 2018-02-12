Канадский фристайлист Кингсбери завоевал золото в могуле на Играх-2018

Австралия и Япония выиграли первые медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

В Пхенчхане завершились мужские соревнования в фристайле-могуле. Олимпийским чемпионом стал канадский спортсмен Микаэль Кингсбери, который четыре года назад в Сочи выиграл серебряную медаль.

Канадец получил от судей 86.63 балла и обошел австралийца Мэтта Грэхэма (82.57). Бронзу в последней попытке выиграл японец Даиши Хара (82.19 балла).

Украинских спортсменов в этой части программы не было.

Отметим, что Австралия и Япония выиграли первые медали на Играх-2018.