Украинка Меркушина прокомментировала 46-е и 55-е место на Олимпиаде: это бесценный опыт

Анастасия Меркушина призналась, что ей не удалось справиться с волнением.

На зимних Играх-2018 в олимпийском Пхенчхане в гонке преследования выступили украинки Вита Семеренко и Анастасия Меркушина, которые заняли 18-е и 46-е места соответственно.

После финиша Анастасия Меркушина в беседе с пресс-службой НОК Украины отметила: «Сегодня был тяжелый, нестабильный ветер, с которым, к сожалению, не удалось справиться и показать желаемый результат».

Анастасия призналась, что накануне спринтерской гонки, которая состоялась в субботу, ей было очень непросто справиться с волнением, но отметила, что сегодня вышла на старт в хорошем настроении и с большим желанием бороться.

«Возвращаюсь в свои кондиции. Сегодня бежать было гораздо легче, но подводит стрельба. Отмечу, что каждый старт на Олимпиаде - это бесценный опыт. Так, 55-е место (в спринте. - УНИАН) - далеко не лучший результат, но это опыт, очень хороший опыт», - сказала наша спортсменка.