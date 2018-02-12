Француз Фуркад уверенно выиграл гонку преследования на Олимпиаде-2018, лучший из украинцев лишь 34-й
14:41, 12 февраля 2018Олимпиада
364 0
Швед Самуэльссон выиграл серебро, немец Долль завоевал бронзу.
Мартен Фуркад - чемпион Олимпийских игр-2018 / REUTERS
В Пхенчхане завершилась гонка преследования среди мужчин-биатлонистов. Француз Мартен Фуркад разгромил конкурентов и оержал уверенную победу.
Об этом сообщает сайт соревнований.
В борьбе за серебро развернулась борьба между немцем Бенедиктом Доллем и шведом Себастьяном Самуэльссоном. Шведский спортсмен обогнал на вираже Долля и пришел вторым. У немца Долля - 3-я позиция и соответственно бронза.
Украинцы провели еще одну слабую гонку. Дмитрий Пидручный занял 34-е место, Артем Прима - 38-е, Сергей Семенов - 49-е.
Олимпийские игры.
Биатлон. Гонка преследования
1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
3. Бенедикт Долль (Германия)
...34. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА)
...38. Артем Прима (УКРАИНА)
...49. Сергей Семенов (УКРАИНА)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018