Француз Фуркад уверенно выиграл гонку преследования на Олимпиаде-2018, лучший из украинцев лишь 34-й

Швед Самуэльссон выиграл серебро, немец Долль завоевал бронзу.

В Пхенчхане завершилась гонка преследования среди мужчин-биатлонистов. Француз Мартен Фуркад разгромил конкурентов и оержал уверенную победу.

Об этом сообщает сайт соревнований.

В борьбе за серебро развернулась борьба между немцем Бенедиктом Доллем и шведом Себастьяном Самуэльссоном. Шведский спортсмен обогнал на вираже Долля и пришел вторым. У немца Долля - 3-я позиция и соответственно бронза.

Украинцы провели еще одну слабую гонку. Дмитрий Пидручный занял 34-е место, Артем Прима - 38-е, Сергей Семенов - 49-е.

Олимпийские игры.

Биатлон. Гонка преследования

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

3. Бенедикт Долль (Германия)

...34. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА)

...38. Артем Прима (УКРАИНА)

...49. Сергей Семенов (УКРАИНА)