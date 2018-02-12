Северокорейские болельщицы необычно поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде (фотогалерея, видео)

12:12, 12 февраля 2018
Олимпиада
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Болельщицы Северной Кореи / REUTERS

Болельщицы Северной Кореи уже посетили на Играх соревнования по конькобежному спорту и хоккею. Пользователи, которые публикуют с ними видео, отмечают, что кореянки "выглядят раздражающе", а их "энтузиазм нервирует".

"Это одно из самых странных вещей, которое я видел в своей жизни! Группа поддержки Северной Кореи на Олимпиаде", - написал один из пользователей.

Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#КНДР на Олимпиаде-2018