Северокорейские болельщицы необычно поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде (фотогалерея, видео)
12:12, 12 февраля 2018Олимпиада
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Болельщицы КНДР уже посетили соревнования по конькобежному спорту и хоккею.
Болельщицы Северной Кореи / REUTERS
Пользователи Твиттера активно обсуждают болельщиц из Северной Кореи, которые поддерживают своих спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Группа фанаток из КНДР хором исполняет песни и национальные танцы, громко хлопает и размахивает флагами.
Болельщицы Северной Кореи уже посетили на Играх соревнования по конькобежному спорту и хоккею. Пользователи, которые публикуют с ними видео, отмечают, что кореянки "выглядят раздражающе", а их "энтузиазм нервирует".
"Это одно из самых странных вещей, которое я видел в своей жизни! Группа поддержки Северной Кореи на Олимпиаде", - написал один из пользователей.
Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.
This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics pic.twitter.com/ijJysVGLXf— Matt Stopera (@mattstopera) February 10, 2018
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