Сборная Канады стала первым финалистом турнира по керлингу на Олимпиаде

Второй финалист определится сегодня.

На Олимпиаде в Пхёнчхане завершился первый полуфинальный поединок в кёрлинге среди смешанных команд. Команда Канады вышла в финал, обыграв норвежскую команду со счётом 8:4.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2018.

Во втором полуфинале сегодня вечером по южнокорейскому времени сыграют команды ОАР (Олимпийских атлетов России) и Швейцарии.

Отметим, что соревнования по керлингу впервые на Олимпиадах проводятся в дисциплине "микст-дабл".