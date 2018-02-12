Сборная Канады стала первым финалистом турнира по керлингу на Олимпиаде
08:45, 12 февраля 2018Олимпиада
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Второй финалист определится сегодня.
Команда Канады вышла в финал турнира по керлингу / REUTERS
На Олимпиаде в Пхёнчхане завершился первый полуфинальный поединок в кёрлинге среди смешанных команд. Команда Канады вышла в финал, обыграв норвежскую команду со счётом 8:4.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2018.
Во втором полуфинале сегодня вечером по южнокорейскому времени сыграют команды ОАР (Олимпийских атлетов России) и Швейцарии.
Отметим, что соревнования по керлингу впервые на Олимпиадах проводятся в дисциплине "микст-дабл".
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