В Пхенчхане в экстремальных условиях завершился турнир в фристайле-могуле, золото у француженки Лаффон

16:20, 11 февраля 2018
Олимпиада
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Перрин Лаффон - чемпиона Олимпийских игр-2018 / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант, а замкнула тройку призёров Юлия Галышева из Казахстана. 

Соревнования находились под угрозой срыва и проходили в сложных погодных условиях. Напомним, что в воскресенье с утра в Пхенчхане были перенесены соревнования горнолыжников в скростном спуке. Причина - сильный ветер.

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Татьяна Петрова не отобралась в финал, заняв последнее место в квалификации. 

Олимпийские игры-2018.

Пхёнчхан, Южная Корея

Фристайл. Женщины. Могул

1. Перрин Лаффон (Франция) – 78,65.

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) – 78,56.

3. Юлия Галышева (Казахстан) – 77,44...

REUTERS

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фристайл могул на Олимпиаде-2018
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