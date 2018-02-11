В Пхенчхане в экстремальных условиях завершился турнир в фристайле-могуле, золото у француженки Лаффон

Соревнования были под угрозой срыва.

В олимпийском Пхенчхане завершились соревнования фристайлисток в категории могул. Победу одержала француженка Перрин Лаффон, которая завоевала первую медаль для своей страны на Играх.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант, а замкнула тройку призёров Юлия Галышева из Казахстана.

Соревнования находились под угрозой срыва и проходили в сложных погодных условиях. Напомним, что в воскресенье с утра в Пхенчхане были перенесены соревнования горнолыжников в скростном спуке. Причина - сильный ветер.

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Татьяна Петрова не отобралась в финал, заняв последнее место в квалификации.

Олимпийские игры-2018.

Пхёнчхан, Южная Корея

Фристайл. Женщины. Могул

1. Перрин Лаффон (Франция) – 78,65.

2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) – 78,56.

3. Юлия Галышева (Казахстан) – 77,44...