В Пхенчхане в экстремальных условиях завершился турнир в фристайле-могуле, золото у француженки Лаффон
16:20, 11 февраля 2018
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Соревнования были под угрозой срыва.
Перрин Лаффон - чемпиона Олимпийских игр-2018 / REUTERS
В олимпийском Пхенчхане завершились соревнования фристайлисток в категории могул. Победу одержала француженка Перрин Лаффон, которая завоевала первую медаль для своей страны на Играх.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант, а замкнула тройку призёров Юлия Галышева из Казахстана.
Соревнования находились под угрозой срыва и проходили в сложных погодных условиях. Напомним, что в воскресенье с утра в Пхенчхане были перенесены соревнования горнолыжников в скростном спуке. Причина - сильный ветер.
Как сообщал УНИАН, представительница Украины Татьяна Петрова не отобралась в финал, заняв последнее место в квалификации.
Олимпийские игры-2018.
Пхёнчхан, Южная Корея
Фристайл. Женщины. Могул
1. Перрин Лаффон (Франция) – 78,65.
2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) – 78,56.
3. Юлия Галышева (Казахстан) – 77,44...
REUTERS
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