Украинка Петрова неудачно выступила в квалификации фристайл-могула на Олимпиаде, заняв последнее место

13:22, 11 февраля 2018
Олимпиада
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Татьяна Петрова выступит на Олимпиаде / facebook.com

Напомним, что после первой части квалификации Петрова занимала предпоследнее место. По итогам второй части отбора наша спортсменка опустилась на последнее, 20-е место, сообщает официальный сайт соревнований. Итоговый результат Татьяны Петровой - 46.19 балла.

Сегодня состоится финал турнира. 

Как сообщал УНИАН, Украина всего во второй раз в истории представлена во фристайле-могуле на белой Олимпиаде.

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