Украинка Петрова неудачно выступила в квалификации фристайл-могула на Олимпиаде, заняв последнее место

Украинка упала при выполнении прыжка, смазав свой дебют на Играх.

В Пхенчхане завершились квалификационные соревнования среди фристайлистов в категории могул. Украинская фристайлистка Татьяна Петрова провалила вторую часть отбора, упав при выполнении прыжка на первом трамплине.

Напомним, что после первой части квалификации Петрова занимала предпоследнее место. По итогам второй части отбора наша спортсменка опустилась на последнее, 20-е место, сообщает официальный сайт соревнований. Итоговый результат Татьяны Петровой - 46.19 балла.

Сегодня состоится финал турнира.

Как сообщал УНИАН, Украина всего во второй раз в истории представлена во фристайле-могуле на белой Олимпиаде.