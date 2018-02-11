Голландец Крамер выиграл золото Пхенчхана в конькобежном спорте с олимпийским рекордом
11:12, 11 февраля 2018Олимпиада
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Это вторая золотая награда Нидерландов в Пхенчхане.
Свен Крамер - чемпион ОЛимпийских игр-2018 / REUTERS
В Пхенчхане завершились соревнования среди конькобежцев на дистанции 5 000 метров. Золотую медаль завоевал фаворит в этом виде программы - голландский спортсмен Свен Крамер.
При этом он установил олимпийский рекорд - 6 минут 9,76 секунды.
Это второе золото Нидерландов на Олимпиаде. Напомним, вчера представители этой страны заняли весь пьедестал в женских соревнованиях в конькобежном спорте на дистанции 3 000 метров.
Серебро у мужчин завоевал канадец Тед Ян Блемен, бронза - у норвежца Сверре Лунде Педерсена.
Олимпиада-2018
Коньки
Мужчины
5 000 м
1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,76 - олимпийский рекорд
2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618
4. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6.14,07
5. Ли Сын Хун (Корея) - 6.14,15
6. Барт Свингс (Бельгия) - 6.14,57
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