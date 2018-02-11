Голландец Крамер выиграл золото Пхенчхана в конькобежном спорте с олимпийским рекордом

Это вторая золотая награда Нидерландов в Пхенчхане.

В Пхенчхане завершились соревнования среди конькобежцев на дистанции 5 000 метров. Золотую медаль завоевал фаворит в этом виде программы - голландский спортсмен Свен Крамер.

При этом он установил олимпийский рекорд - 6 минут 9,76 секунды.

Это второе золото Нидерландов на Олимпиаде. Напомним, вчера представители этой страны заняли весь пьедестал в женских соревнованиях в конькобежном спорте на дистанции 3 000 метров.

Серебро у мужчин завоевал канадец Тед Ян Блемен, бронза - у норвежца Сверре Лунде Педерсена.

Олимпиада-2018

Коньки

Мужчины

5 000 м

1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,76 - олимпийский рекорд

2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618

4. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6.14,07

5. Ли Сын Хун (Корея) - 6.14,15

6. Барт Свингс (Бельгия) - 6.14,57