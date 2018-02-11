Украинец Красовский занял 61-е место в скиатлоне на Олимпиаде, призеры - трио из Норвегии

Олимпийское золото завоевал Симен Крюгер .

На Олимпиаде в Пхенчхане завершилась гонка среди мужчин в скиатлоне - 30-километровой дистанции, где первые 15 км лыжники бегут классическим стилем (по лыжне) и еще 15 км - свободным (коньковым) стилем. Все места на пьедестале распределили лыжники из Норвегии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Норвежский лыжник Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. Он преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 20,0 секунды. Следом за Крюгером расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

Россиянин Денис Спицов финишировал четвертым с отставанием от лидера 12,7 секунды, а от третьего места - 2,8 секунды. Француз Морис Манифика финишировал в пределах 15-секундной зоны от победителя.

Единственный украинец в этой гонке Алексей Красовский не смог закончить гонку - лидеры обогнали его во второй раз. В итоге он оказался лишь 61-м, всего же стартовали 68 участников.

Олимпиада. Пхенчхан (Корея)

Лыжные гонки. Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9

...61. Алексей Красовский (УКРАИНА)

Как сообщал УНИАН, вчера в субботу в женском скиатлоне представительницы Украины оказались также далеко от претендентов на медали.