Первое золото для сборной США на Олимпиаде завоевал 17-летний сноубордист (фотогалерея)
В Пхенчхане завершились соревнования по сноубордингу в категории слоупстайл, где первую золотую медаль для команды США на этих Играх завоевал Редмонд Джеррард, сообщает официальный сайт соревнований.
Американcкий сноубордист, которому всего 17 лет, бластяще выполнил последнюю, 3-ю попытку в финальном турнире и получил от судей оценку 87,16 баллов.
Вторую и третью ступени на пьедестале заняли спортсмены из Канады. Серебро - Макса Перро (86,00), бронза - Марка Макморриса (85,20).
Отметим, что в этом виде программы украинцы участия не принимали.
Мужчины. Слоупстайл. Финал
1. Редмонд Джерард (США) — 87,16
2. Максенс Парро (Канада) — 86,00
3. Марк Макморрис (Канада) — 85,20
4. Столе Сандбек (Норвегия) — 81,01
5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 78,60
6. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 77,76
7. Тайлер Николсон (Канада) — 76,41
8. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 75,80
9. Никлас Маттссон (Швеция) — 74,71
10. Сеппе Смитс (Бельгия) — 69,03
11. Себастьен Тутан (Канада) — 61,08
12. Монс Ройсланд (Норвегия) — DNS
Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Пхенчхане отменили соревнования в горнолыжном спуске.