Первое золото для сборной США на Олимпиаде завоевал 17-летний сноубордист (фотогалерея)

Золото - у американца Редмонда Джеррарда, серебро и бронза достались канадцам.

В Пхенчхане завершились соревнования по сноубордингу в категории слоупстайл, где первую золотую медаль для команды США на этих Играх завоевал Редмонд Джеррард, сообщает официальный сайт соревнований.

Американcкий сноубордист, которому всего 17 лет, бластяще выполнил последнюю, 3-ю попытку в финальном турнире и получил от судей оценку 87,16 баллов.

Вторую и третью ступени на пьедестале заняли спортсмены из Канады. Серебро - Макса Перро (86,00), бронза - Марка Макморриса (85,20).

Отметим, что в этом виде программы украинцы участия не принимали.

Мужчины. Слоупстайл. Финал

1. Редмонд Джерард (США) — 87,16

2. Максенс Парро (Канада) — 86,00

3. Марк Макморрис (Канада) — 85,20

4. Столе Сандбек (Норвегия) — 81,01

5. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 78,60

6. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 77,76

7. Тайлер Николсон (Канада) — 76,41

8. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 75,80

9. Никлас Маттссон (Швеция) — 74,71

10. Сеппе Смитс (Бельгия) — 69,03

11. Себастьен Тутан (Канада) — 61,08

12. Монс Ройсланд (Норвегия) — DNS

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Пхенчхане отменили соревнования в горнолыжном спуске.