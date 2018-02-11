На Олимпиаде из-за сильного ветра отменены соревнования по горнолыжному спуску

Соревнования перенесены на 15-е число.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане отменены соревнования в скоростном спуске среди мужчин-горнолыжников. Соревнования, в которых должны разыгрываться медали Олимпиады, перенесены на 15 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Старт должен был состояться сегодня, но из-за сильного ветра организаторы приняли решение о переносе. Отметим, что в данном турнире заявлен лишь один украинец - Иван Ковбаснюк.

Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.