На Олимпиаде из-за сильного ветра отменены соревнования по горнолыжному спуску
04:14, 11 февраля 2018
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Соревнования перенесены на 15-е число.
Соревнования по горнолыжному спуску перенесены на 15 февраля / REUTERS
На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане отменены соревнования в скоростном спуске среди мужчин-горнолыжников. Соревнования, в которых должны разыгрываться медали Олимпиады, перенесены на 15 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Старт должен был состояться сегодня, но из-за сильного ветра организаторы приняли решение о переносе. Отметим, что в данном турнире заявлен лишь один украинец - Иван Ковбаснюк.
Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.
Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.
REUTERS
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