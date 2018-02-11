На Олимпиаде из-за сильного ветра отменены соревнования по горнолыжному спуску

04:14, 11 февраля 2018
Олимпиада
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Соревнования по горнолыжному спуску перенесены на 15 февраля / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Старт должен был состояться сегодня, но из-за сильного ветра организаторы приняли решение о переносе. Отметим, что в данном турнире заявлен лишь один украинец - Иван Ковбаснюк.

Кроме того, соревнования в категории супергигант перенесены с 15-го на 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада в Пхенчане является самой холодной начиная с 1994 года.

REUTERS

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горнолыжный спуск на Олимпиаде 2018
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