Саночник Дукач: борьба на Играх еще неокончена

Украинец занимает 21-е место по итогам двух попыток.

Первыми двумя заездами сегодня соревновательную программу XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане открыли представители санного спорта.

Украину здесь представляли двое атлетов - дебютант соревнований Антон Дукач и Андрей Мандзий, для которого это вторые Игры в карьере.

После двух заездов Антон занимает 21-е место, а Андрей – 25-е.

Вот как Антон Дукач прокомментировал свое сегодняшнее выступление пресс-службе Национального олимпийского комитета: «В первом заезде немного не повезло на девятом вираже, перед соревнованиями его сделали гладким, в отличие от тренировочных спусков. Вообще трасса приличная. Сегодня на 1 секунду был улучшен рекорд трассы, я съехал на полсекунды быстрее предыдущего рекорда», - поделился с нами украинец.

По словам спортсмена, который кстати является лишь третьим участником в этом виде за всю историю санного спорта Украины, главная задача на завтра – стабильно и спокойно проехать, почувствовать трассу и побороться за топ-20, который позволит отобраться в последний 4-й заезд.