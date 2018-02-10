Саночник Дукач: борьба на Играх еще неокончена

21:25, 10 февраля 2018
Олимпиада
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Антон Дукач после двух заездов занимает 21-е место / noc-ukr.org

Украину здесь представляли двое атлетов - дебютант соревнований Антон Дукач и Андрей Мандзий, для которого это вторые Игры в карьере.

После двух заездов Антон занимает 21-е место, а Андрей – 25-е.

Вот как Антон Дукач прокомментировал свое сегодняшнее выступление пресс-службе Национального олимпийского комитета: «В первом заезде немного не повезло на девятом вираже, перед соревнованиями его сделали гладким, в отличие от тренировочных спусков. Вообще трасса приличная. Сегодня на 1 секунду был улучшен рекорд трассы, я съехал на полсекунды быстрее предыдущего рекорда», - поделился с нами украинец.

По словам спортсмена, который кстати является лишь третьим участником в этом виде за всю историю санного спорта Украины, главная задача на завтра – стабильно и спокойно проехать, почувствовать трассу и побороться за топ-20, который позволит отобраться в последний 4-й заезд.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#санный спорт Олимпиада Дукач
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