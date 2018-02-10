Биатлонистка Вита Семеренко: всегда, когда видишь результаты гонки, кажется, что можешь лучше

Олимпийская чемпионка была лучшей из украинок в спринте - 14-е место.

После финиша сегодняшней спринтерской гонки в Пхенчхане Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Вита Семеренко прокомментировала пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины результаты соревнований:

«Был очень сильный ветер – просто сдувало с ног. Безусловно, неприятно, когда ты на стрельбище и невероятный ветер прямо в лицо, но во время гонки ты не обращаешь на это внимание. Лично мне сегодня повезло с ветром на стрельбище, просто сама не справилась», - говорит Семеренко.

«В целом, трасса мне понравилась: хорошие подъемы, очень «рабочая». Кстати, трасса хорошо подготовлена по сравнению с тем, когда я здесь последний раз была, а это было еще в преддверии Олимпиады-2014 во время чемпионата мира», - отметила спортсменка.

«Сегодня хотела закрыть все мишени, но, к сожалению, у меня не получилось. Справилась лишь на «тройку». Всегда, когда видишь результаты гонки, кажется, что можешь лучше. Однако - ничего. Это лишь только начало», - добавила Вита.

Как сообщал УНИАН, сегодня наши биатлонистки стартовали на ХХІІІ зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, где выступили в спринтерской гонке.

Результаты украинок: Вита Семеренко финишировала на 14-м месте, Валентина Семеренко - на 46-м, Анастасия Меркушина – 55-м, Ирина Варвинец – 73-м.