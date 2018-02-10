В воскресенье в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов наград
20:24, 10 февраля 2018Олимпиада
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Первые комплекты наград будут разыграны в четырех видах спорта.
В воскресенье станут известны имена новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com
В воскресенье в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов наград в рамах Игр-2018, сообщает официальный сайт Олимпиады.
Расписание финалов:
03.00 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл
04.00 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.
08.15. Лыжные гонки. Мужчины. 15+15 км.
09.00 Коньки. Мужчины. 5000 метров.
13.15. Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км.
14.30. Сани. Мужчины. Одиночка
15.10 Фристайл. Женщины. Могул
Также пройдет заключительный тур круговых соревнований в керлинге (микст), соревнования по фигурному катанию (командные), женский квалификационный турнир по сноуборду в слоупстайле и два матча женского турнира по хоккею.
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