Первые комплекты наград будут разыграны в четырех видах спорта.

В воскресенье в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов наград в рамах Игр-2018, сообщает официальный сайт Олимпиады.

Расписание финалов:

03.00 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

04.00 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.

08.15. Лыжные гонки. Мужчины. 15+15 км.

09.00 Коньки. Мужчины. 5000 метров.

13.15. Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км.

14.30. Сани. Мужчины. Одиночка

15.10 Фристайл. Женщины. Могул

Также пройдет заключительный тур круговых соревнований в керлинге (микст), соревнования по фигурному катанию (командные), женский квалификационный турнир по сноуборду в слоупстайле и два матча женского турнира по хоккею.