В воскресенье в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов наград

20:24, 10 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Расписание финалов:

03.00 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

04.00 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.

08.15. Лыжные гонки. Мужчины. 15+15 км.

09.00 Коньки. Мужчины. 5000 метров.

13.15. Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км.

14.30. Сани. Мужчины. Одиночка

15.10 Фристайл. Женщины. Могул

Также пройдет заключительный тур круговых соревнований в керлинге (микст), соревнования по фигурному катанию (командные), женский квалификационный турнир по сноуборду в слоупстайле и два матча женского турнира по хоккею. 

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Теги: #Пхенчхан#расписание Олимпиады 11 февраля