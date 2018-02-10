Голландские конькобежки взяли весь пьедестал почета на дистанции 3000 метров в Пхенчхане

15:17, 10 февраля 2018
Олимпиада
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Голландки выиграли все три медали на дистанции 3000 метров в конькобежном спорте / Reuters

Чемпионкой Олимпийских игр в этом виде программы стала Карлейн Ахтеректе, которая в своем забеге преодолела дистанцию за 3 минуты 59,21 секунды.

Чуть позже состоялся забег с участием знаменитой Ирен Вюст, главной фаворитки турнира. Но она неожиданно показала результат 3.59,29 и на 0,08 секунды отстала от победительницы.

Броназ на счету Антуанетты де Йонг - 4.00,02.

В последнем забеге выступала еще одна претендентка на медаль Мартина Скобликова из Чехии, но ее результат оказался лишь 4-м по итогам соревнований - 4.00,54.

редставительниц сборной Украины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#Нидерланды конькобежный спорт Пхенчхан-2018
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