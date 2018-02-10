Голландские конькобежки взяли весь пьедестал почета на дистанции 3000 метров в Пхенчхане

Основной фаворит соревнований Ирен Вюрст неожиданно уступила своей соотечественнице всего 0,8 секунды.

В Пхенчхане завершилсь соревнования в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров у женщин в рамках Олимпиады-2018, где все три места на пьедестале почета завоевали сопртсменки из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионкой Олимпийских игр в этом виде программы стала Карлейн Ахтеректе, которая в своем забеге преодолела дистанцию за 3 минуты 59,21 секунды.

Чуть позже состоялся забег с участием знаменитой Ирен Вюст, главной фаворитки турнира. Но она неожиданно показала результат 3.59,29 и на 0,08 секунды отстала от победительницы.

Броназ на счету Антуанетты де Йонг - 4.00,02.

В последнем забеге выступала еще одна претендентка на медаль Мартина Скобликова из Чехии, но ее результат оказался лишь 4-м по итогам соревнований - 4.00,54.

редставительниц сборной Украины в этом виде программы не было.