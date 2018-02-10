Лим Хе Чун выиграл первое золото для хозяев Олимпиады-2018 в шорт-треке

Спортсмен победил на дистанции 1500 метров.

В Пхенчхане завершились соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров у мужчин, где первую золотую медаль для Южной Кореи на этих Играх завоевал Лим Хе Чун, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 10,485 сеунды и установил новый олимпийский рекорд.

Серебро на счету Сьенки Кнегта из Голландии который отстал от победителя на 0,07 секунды. Бронзовый призер из России Семен Елистратов отстал о чемпиона на 0,202 секунды.

Спортсмены сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.