Лим Хе Чун выиграл первое золото для хозяев Олимпиады-2018 в шорт-треке
15:02, 10 февраля 2018
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Спортсмен победил на дистанции 1500 метров.
Корейский спортсмен завоевал первое золото для своей страны на Играх в Пхенчхане / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров у мужчин, где первую золотую медаль для Южной Кореи на этих Играх завоевал Лим Хе Чун, сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 10,485 сеунды и установил новый олимпийский рекорд.
Серебро на счету Сьенки Кнегта из Голландии который отстал от победителя на 0,07 секунды. Бронзовый призер из России Семен Елистратов отстал о чемпиона на 0,202 секунды.
Спортсмены сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.
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