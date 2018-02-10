Лим Хе Чун выиграл первое золото для хозяев Олимпиады-2018 в шорт-треке

15:02, 10 февраля 2018
Олимпиада
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Корейский спортсмен завоевал первое золото для своей страны на Играх в Пхенчхане / Reuters

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 10,485 сеунды и установил новый олимпийский рекорд. 

Серебро на счету Сьенки Кнегта из Голландии который отстал от победителя на 0,07 секунды. Бронзовый призер из России Семен Елистратов отстал о чемпиона на 0,202 секунды.

Спортсмены сборной Украины в этом виде программы участия не принимали.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада шорт-трек
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