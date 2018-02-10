Украинские лыжницы обещают показать лучшие результаты в следующих гонках Олимпиады

Марина Анцибор и Татьяна Антипенко прокомментировали результаты скиатлона.

Наша представительница лыжных гонок в соревнованиях по скиатлону Марина Анцибор, которая на ХХІІІ зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане финишировала 53-й, прокомментировала гонку официальному сайту НОК Украины.

«Трасса очень сложная, с затяжными подъемами. На каждом участке было трудно», - призналась Марина.

Она добавила: «Могу сказать, что первый старт для меня дался непросто, но никогда не бывает легко. Надеюсь, что следующие соревнования будут более успешными. Опускать руки мы не планируем. Будем бороться! Верю, мы еще покажем достойный результат».

Напомним, меньше года назад Марина родила сына, день рождения которого будет отмечаться как раз во время проведения главных зимних стартов четырехлетия – 16 февраля.

В свою очередь, Татьяна Антипенко, которая финишировала 45-й, заметила:

«Очень сложная гонка. Трасса сама по себе очень «рабочая». В начале было много подъемов, потом – равнина. После таких перепадов мне было очень трудно сконцентрироваться и не хватало сил продолжать соревнования. Но во второй половине гонки мне удалось собраться и преодолеть трассу», - сказала спортсменка.

Татьяна добавила: «Про свое выступление скажу - можно было выступить лучше. В целом, очень люблю «рабочие» трассы, где нужно много работать. Это был первый старт, будем работать и результаты будут лучше».