Трио лидеров определилось в турнире по керлингу олимпийского турнира в Пхенчхане
10:29, 10 февраля 2018Олимпиада
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В миксте на победу больше всего претендуют команды Канады, Норвегии и России.
Сборная Норвегии обыграла Финляндию в турнире по керлингу / Reuters
В Пхенчхане завершились матчи 5-го тура олимпийского турнира по кёрлингу в миксте, сообщает официальный сайт соревнований.
В этом туре, в матче лидеров турнирной таблицы Канада разгромила Швейцарию - 7:2, команда Норвегия быграла керлингистов из Финляндии - 7:6, олимпийские атлеты России сумели в дополнительном 9-м энде добыть победу над хозяевами из Южной Кореи - 6:5, а сборная Китая обыграла команду США со счетом 6:4.
Таким образом, квартет лидеров сократился до 3-х команд:
Канада 4/1
Норвегия 4/1
Россия 4/1
Швейцария 3/2
Юж.Корея 2/3
Китай 2/3
США 1/4
Финляндия 0/5
Матчи 6-го тура круговых соревнований состоятся ближе к вечеру по корейскому времени - в 13.05 по Киеву. Центральной игрой тура будет противостояние России и Канады.
Как сообщал УНИАН, олимпийский турнир по керлингу в миксте продлится до 13 февраля.
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