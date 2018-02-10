Трио лидеров определилось в турнире по керлингу олимпийского турнира в Пхенчхане

10:29, 10 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Норвегии обыграла Финляндию в турнире по керлингу / Reuters

В этом туре, в матче лидеров турнирной таблицы Канада разгромила Швейцарию - 7:2, команда Норвегия быграла керлингистов из Финляндии - 7:6, олимпийские атлеты России сумели в дополнительном 9-м энде добыть победу над хозяевами из Южной Кореи - 6:5, а сборная Китая обыграла команду США со счетом 6:4.

Таким образом, квартет лидеров сократился до 3-х команд:

Канада 4/1

Норвегия 4/1

Россия 4/1

Швейцария 3/2

Юж.Корея 2/3

Китай 2/3

США 1/4

Финляндия 0/5

Матчи 6-го тура круговых соревнований состоятся ближе к вечеру по корейскому времени - в 13.05 по Киеву. Центральной игрой тура будет противостояние России и Канады. 

Как сообщал УНИАН, олимпийский турнир по керлингу в миксте продлится до 13 февраля.  

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Теги: #Пхенчхан#кёрлинг три лидера