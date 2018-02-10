Шведская лыжница Калла стала первой олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018
10:09, 10 февраля 2018Олимпиада
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Спортсменка выиграла скиатлон на олимпийском турнире.
Калла выиграла первое олимпийское золото Пхенчхана / Reuters
В Пхенчхане (Южная Корея) завершился розыгрыш первого комплекта наград зимней Олимпиады-2018, где в женском скиатлоне победу одержала Шарлотта Калла из Швеции, сообщает официальный сайт соревнований.
Дистанцию 15 км. (по 7,5 классическим и коньковым ходом) спортсменка преодолела за 40 минут 44,9 секунды.
Второй финишировала норвежка Марит Бьорген (отставание в 7,8 секунды), третьей - Криста Пармакоски из Финляндии (10,1).
Спортсменки долгое время шли в единой лидирующей группе из 10-12 человек. Однако, за 3 км. до финиша Калла предприняла рывок, который и стал для нее победным в этой гонке.
Украинка Татьяна Антипенко финишировала на 45-м месте (4 минуты 46.3 секундв отставания), а Марина Анцибор - 53-й (+5:33.3).
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