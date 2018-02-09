Косплей на Олимпиаде: на церемонии открытия заметили Ким Чен Ына в компании с Трампом (фото)

Журналисты заметили на церемонии открытия Игр людей, одетых как лидеры США и КНДР.

На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане фотокорреспонденты заметили людей, одетых, как президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Фотографии обнародовало сегодня, 9 февраля, агентство Reuters.

Отметим, делегация из КНДР, в том числе сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, прибыла в Южную Корею на Олимпиаду. Северокорейскую делегацию возглавляет номинальный глава государства Ким Ен Нам.

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Церемония началась с традиционного театрализованного представления с элементами местного фольклора и мифологии. Корейский колорит был представлен зрителям на стадионе и телезрителям со всего мира.

После театрализованного представления состоялся парад команд, где Украину представили ведущие атлеты в зимних видах спорта. Всего нашу команду в Корее будут представлять 33 спортсмена. Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Подгрушная.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.