В субботу будет разыграно 5 комплектов наград на Играх в Пхенчххане

Первый олимпийский чемпион определится женских лыжных гонках - скиатлоне.

В субботу в Пхенчхане (Южная Корея) будут определены первые чемпионы Олммпийских игр-2018 в пяти дисциплинах, сообщает официальный сайт Игр.

Первый чемпион будет определен в женских лыжных гонках - скиатлоне, на дистанции 15 км. - по 7,5 км. классическим и коньковым ходом.

Пхенчхан-2018.

Расписание финальных соревнований.

10 февраля.

09.15 Лыжные гонки. Женщины Скиатлон, 7,5+7,5 км

13.00 Коньки. Женщины. 3000 м.

13.15 Биатлон. Женский спринт. 7,5 км.

14.20. Шорт-трек. Мужчины 1 500 м Финал

15.35. Прыжки с трамплина. Мужчины К-98. Личные соревнования

Также в этот день продолжатся предварительные соревнования по кёрлингу (микст), начнутся турниры по санному спорту (мужяины, одиночки 1-2 заезды), сноуборду (мужчины слоупстайл квалификация), шорт-треку (женщины 500 м квалификация, женщины, командная гонка 3 000 м квалификация) и хоккею (женщины, Япония - Швеция, Швейцария - Корея).