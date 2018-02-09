Открытие Олимпиады-2018: самые яркие моменты (фоторепортаж, видео)

В Пхенчхане прошла грандиозная церемония открытия Игр-2018.

В Пхенчхане (Южная Корея) началась официальная церемония Открытия зимних Олимпийских игр-2018.

Церемония началась с традиционного театрализованного представления с элементами местного фольклора и мифологии. Корейский колорит был представлен зрителям на стадионе и телезрителям со всего мира.

После театрализованного представления состоялся парад команд, где Украину представили ведущие атлеты в зимних видах спорта. Всего нашу команду в Кореи будут представлять 33 атлета. Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Пидгрушная.

Также особенностью церемонии стал тот факт, что команды КНДР и Южной Кореи прошли в одном строю - под флагом объединенной Кореи.

В свою очередь, сборная России не была допущена в Играм. Отдельные атлеты этой страны, которые получили право участия в Олимпиаде, прошли под Олимпийским влагом и в нейтральном статусе "Олимпийские атлеты России".

После этого с речью выступил президент МОК Томас Бах, а президент Южной Кореи Мун Джэин объявил игры открытыми.

Затем на стадион был внесен олимпийский флаг - белое полотнище с пятью переплетенными олимпийскими кольцами. А кульминацией Открытия стало зажжение олимпийского огня. Фигуристка Ким Ён А - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и серебряный призер Сочи-2014 - приняла факел из рук спортсменок женской команды Кореи по хоккею с шайбой и зажгла олимпийский огонь над стадионом.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.