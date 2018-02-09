В чаше стадионе в Пхенчхане зажгли Олимпийский огонь - Игры официально открыты

Церемония открытия соревнований завершена, впереди 16 дней соревнований и розыгрышей медалей.

В Пхенчхане (Южная Корея) в чаше стадиона был зажжен Олимпийский огонь и поднят олимпийский флаг - Олимпиада официально открыта.

Олимпийское белое полотнище с пятью переплетенными кольцами подняли под своды стадиона под звуки Олимпийского гимна.

А в финале Церемонии открытия фигуристка Ким Ён А - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и серебряный призер Сочи-2014 - приняла факел из рук спортсменок женской команды Кореи по хоккею с шайбой и зажгла олимпийский огонь над стадионом.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.