В Киеве подняли Олимпийский флаг в честь открытия Зимних игр в Пхенчхане
15:01, 09 февраля 2018Олимпиада
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В церемонии приняли участие заслуженные украинские олимпийцы и паралимпийцы.
В Киеве подняли олимпийский флаг в честь Игр в Пхенчхане / zn.ua
В Киеве был поднят государственный флаг Украины и флаг Национального Олимпийского комитета в честь открытия игр ХХІІ зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Зеркало недели.
Флаг Украины на площади перед областной государственной администрацией поднял председатель КОГА Александр Горган.
Флаг Национального олимпийского комитета торжественно несли участники Олимпийских игр: борец вольного стиля, серебряный призер олимпийских игр Валерий Андрийцев, борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр Андрей Калашников, байдарочница и призер Олимпийских игр Татьяна Семыкина, яхтсменка, трехкратная участница Олимпийских игр, двукратная бронзовая призерка Олимпиады Елена Пахольчик и чемпионка по конькобежному спорту и участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Елена Мягких.
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