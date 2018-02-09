В Киеве подняли Олимпийский флаг в честь открытия Зимних игр в Пхенчхане

В церемонии приняли участие заслуженные украинские олимпийцы и паралимпийцы.

В Киеве был поднят государственный флаг Украины и флаг Национального Олимпийского комитета в честь открытия игр ХХІІ зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Зеркало недели.

Флаг Украины на площади перед областной государственной администрацией поднял председатель КОГА Александр Горган.

Флаг Национального олимпийского комитета торжественно несли участники Олимпийских игр: борец вольного стиля, серебряный призер олимпийских игр Валерий Андрийцев, борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр Андрей Калашников, байдарочница и призер Олимпийских игр Татьяна Семыкина, яхтсменка, трехкратная участница Олимпийских игр, двукратная бронзовая призерка Олимпиады Елена Пахольчик и чемпионка по конькобежному спорту и участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Елена Мягких.