Объединенная команда Кореи вышла на Церемонию открытия зимних Игр-2018

14:45, 09 февраля 2018
Олимпиада
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Спортсмены двух Корей объединились на церемонии Открытия игр в Пхенчхане-2018 / Reuters

Команды вышли под флагом объединенной Кореи - белым полотнищем, на котором изображен цельный Корейский полуостров.

Некторое время назад руководство КНДР приняло решение отправить делегацию спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. Также была достигнута договоренность между КНДР и Южной Кореей о том, что женская команда по хоккею будет создана из мгроков обеих стран.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Южной Кореее с 9 по 25 февраля.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#объединение Корей Олимпиада