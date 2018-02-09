Объединенная команда Кореи вышла на Церемонию открытия зимних Игр-2018
14:45, 09 февраля 2018Олимпиада
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В частности, на Олимпиаде в одной команде выступят представители КНДР и Республики Корея в женском хоккее.
Спортсмены двух Корей объединились на церемонии Открытия игр в Пхенчхане-2018 / Reuters
Делегации спортсменов КНДР и Республики Корея вышли вместе на торжественной Церемонии открытия Игр-2018, которая прямо сейчас проходит в Пхенчхане.
Команды вышли под флагом объединенной Кореи - белым полотнищем, на котором изображен цельный Корейский полуостров.
Некторое время назад руководство КНДР приняло решение отправить делегацию спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. Также была достигнута договоренность между КНДР и Южной Кореей о том, что женская команда по хоккею будет создана из мгроков обеих стран.
Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 проходит в Южной Кореее с 9 по 25 февраля.
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