Сборная Украины прошла по Олимпийскому стадионе в Пхенчхане на Церемонии открытия (фоторепортаж)

Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена.

В Пхенчхане (Южная Корея) продолжается церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018, где идет парад атлетов.

В частности, по стадиону прошла сборная Украины.

Нашу страну на этих соревнованиях представляют 33 спортсмена. Украинцы будут соревнованться в 9 из 15 видов спорта.

Первой на старт соревнований в дисциплине фристайла могул вышла на старт сегодня утром Татьяна Петрова, которая заняла 29-е место в квалификации.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане-2018 проходит с 9 по 25 февраля.