Сборная Украины прошла по Олимпийскому стадионе в Пхенчхане на Церемонии открытия (фоторепортаж)
14:36, 09 февраля 2018Олимпиада
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Украину на Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена.
Сборная Украины приняла участие в церемонии открытия Игр-2018 / Reuters
В Пхенчхане (Южная Корея) продолжается церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018, где идет парад атлетов.
В частности, по стадиону прошла сборная Украины.
Нашу страну на этих соревнованиях представляют 33 спортсмена. Украинцы будут соревнованться в 9 из 15 видов спорта.
Первой на старт соревнований в дисциплине фристайла могул вышла на старт сегодня утром Татьяна Петрова, которая заняла 29-е место в квалификации.
Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане-2018 проходит с 9 по 25 февраля.
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