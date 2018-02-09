Сборная Украины прошла по Олимпийскому стадионе в Пхенчхане на Церемонии открытия (фоторепортаж)

14:36, 09 февраля 2018
Олимпиада
906 1
Сборная Украины приняла участие в церемонии открытия Игр-2018 / Reuters

В частности, по стадиону прошла сборная Украины.

Нашу страну на этих соревнованиях представляют 33 спортсмена. Украинцы будут соревнованться в 9 из 15 видов спорта.

Первой на старт соревнований в дисциплине фристайла могул вышла на старт сегодня утром Татьяна Петрова, которая заняла 29-е место в квалификации.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Пхенчхане-2018 проходит с 9 по 25 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #сборная Украины#Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада-2018 церемония открытия