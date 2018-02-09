В Пхенчхане проходит церемония открытия Олимпиады-2018

Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

В Пхенчхане (Южная Корея) началась официальная церемония Открытия зимних Олимпийских игр-2018.

Игры продлятся до 25 февраля.

Спортивная проиграмма Игр официально началась еще 8 февраля, хотя ни одного комлекта наград до сих пор не разыграно.

Посомтреть церемонию Открытия можно по этой ссылке.

На Олимпийских играх будут проведены соревнования по 15 видам спорта, в 9 из которых примят участие спортсмены сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребления допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК приостановил членство в организации Национального олимпийского комитета России.

МОК решил не накладывать полный запрет на участие россиян в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта.

На этот раз МОК ужесточил требования, поскольку наиболее серьезные обвинения против России связаны с проведением зимних Игр 2014 года в Сочи. Ранее около 25 российских спортсменов были лишены права выступить на Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Во время церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи выступят под общим флагом вместо национальных. "Сегодня это знаменательная веха в длинном пути", - заявил глава МОК Томас Бах.

Северная Корея заявила о намерении принять участие в Олимпийских играх 9 января во время первых за два года прямых переговоров с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом. КНДР также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, художников и шоу-команду по тхэквондо.