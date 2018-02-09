Марокканский горнолыжник: австрийцы и французы удивились моей скорости

Адам Лихамеди выступит на Играх во второй раз.

Марокканский горнолыжник Адам Ламхамеди рассказал о своём настрое на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, сообщает Чемпионат со ссылкой на Олимпийский канал.

«На юношеской Олимпиаде в Инсбруке люди задавали вопросы: „Кто этот парень? В Марокко есть лыжники?“ Мне это даже нравится, я отличаюсь от других. Я нёс флаг своей страны, потому что был единственным представителем Марокко, как и на Играх в Сочи", - отметил Лихмамеди.

"В прошлом году на соревнованиях в Казахстане австрийцы и французы говорили: «Что ты здесь делаешь?» и „А ты довольно быстрый“. Они были удивлены, это здорово. Я хочу поразить всех качеством своего выступления в горнолыжном спорте", - продолжил спортсмен..

"Когда я выступал в Сочи, я был ещё очень молод. В своём первом старте я был ошеломлён. Все мои кумиры, Марсель Хиршер, были там. Теперь я буду более расслаблен и с гордостью представлю Марокко на соревнованиях", — добави Ламхамеди.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 в Пхенчахне проходит с 9 по 25 февраля.