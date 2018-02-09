В корейском Пхенчхане идут последние приготовления к открытию зимней Олимпиады (видео)

Торжественная церемония открытия Игр начнется в 13.00 по киевскому времени.

Сегодня в Пхенчхане (Южная Корея) состоится торженственная Церемония открытия зимних олимпийских Игр-2018, сообщает ТСН Проспорт.

Церемония начнется в 13.00 по киевскому времени.

Самолетом, поездом, и даже на канатной дороге Олимпийский огонь путешествует по Южной Корее. Его дорога продолжается сто один день, и две тысячи километров.

К этому дню Южная Корея готовилась почти семь лет, с того дня, как в июле 2011-го получила право проведения зимней Олимпиады.