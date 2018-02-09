В корейском Пхенчхане идут последние приготовления к открытию зимней Олимпиады (видео)
10:56, 09 февраля 2018Олимпиада
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Торжественная церемония открытия Игр начнется в 13.00 по киевскому времени.
На центральном стадионе Пхенчхана состоятся церемонии открытии и закрытия Игр-2018 / tsn.ua
Сегодня в Пхенчхане (Южная Корея) состоится торженственная Церемония открытия зимних олимпийских Игр-2018, сообщает ТСН Проспорт.
Церемония начнется в 13.00 по киевскому времени.
Самолетом, поездом, и даже на канатной дороге Олимпийский огонь путешествует по Южной Корее. Его дорога продолжается сто один день, и две тысячи километров.
К этому дню Южная Корея готовилась почти семь лет, с того дня, как в июле 2011-го получила право проведения зимней Олимпиады.
В Южной Корее идут последние приготовления к открытию зимних Олимпийских игр
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018