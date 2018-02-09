Экс-киевлянин Быченко занял 2-е место в квалификации командного турнира Олимпиады по фигурному катанию

Завершилась короткая программа в двух видах.

В Пхенчхане завершились соревнования фигуристов в короткой программе командного турнира Олимпиады у мужчин и спортивных пар, где победы одержали преставители Японии и России, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужском одиночном катании победу одержал Сома Уно из Японии, чей прокат судьи оценили в 103,25 балла. На счету Алексея Быченко (Израиль) 88,49 балла, у Патрика Чана (Канада) - 81,66.

В соревнования спортивных пар победу одержали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов - 80,92 балла. Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд получили от судей 76,57, а еще одна экс-украинка Алена Савченко и Бруно Массо из сборной Германии получили оценку 75,36 балла.

Командный турнир по фигурному катанию продлтся в воскресенье, 11 февраля, короткой программой в женском одиночном кататнии и у танцевальных дуэтов, а также произвольной пограммой у спортивных пар.

Медали в командном турнире будут разыграны 12 февраля.