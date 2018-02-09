Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иски "чистых" россиян к МОК

Шипулин, Ан, Устюгов и другие лидеры команды России в разных видах спорта не выступят на ОИ.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение по делам 45 российских спортсменов и двух тренеров, сообщает Sportbox со ссылкон на пресс-релиз CAS.

Суд принял решение отклонить иски россиян к Международному олимпийскому комитету, об этом сообщил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

– Cпециальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК, – сказал Риб. – Получение приглашений – это привилегия, и это полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом. Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России. Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям.

Полный список спортсменов и тренеров, чьи апелляции не были удовлетворены выглядит следующим образом:

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

13 российских спортсменов и 2 тренера: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также два тренера — Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.