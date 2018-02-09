Украинка Петрова заняла предпоследнее место в первой квалификации по фристайлу в могуле в Пхенчхане

08:06, 09 февраля 2018
Олимпиада
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Татьяна Петрова выступит на Олимпиаде / facebook.com

Украинка за свой прыжок получила 46,19 (6.65 + 8.04 + 31.5) балла.

Победительницей первой квалификации стала Перрин Ляффон из Франции - 79,72 балла. У Анди Нод из Канады - 79,60 балла, Морган Шильд из США - 77,74.

Согласно регламенту турнира из тридцати участниц десять лучших напрямую вышли в финал. Еще десять финалисток будут определены по результатам второй части квалификации.

Квалификация 2 с участием 20 спортсменок, в числе которых будет Татьяна Петрова, состоится сегодня позже - в 12.30 по киевскому времени (19.30).

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