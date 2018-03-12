Пхенчхан-2018: украинские надежды и мировые звезды Белой Олимпиады

Нынешние игры уже побили антирекорд для Украины - всего 33 отечественных спортсмена сумели добыть лицензию на выступления в Пхенчхане. Однако побить рекорд по самому малому количеству наград мы – к сожалению, или к счастью - не сможем. Разве что, повторить. За всю историю участия в зимних Олимпиадах (6 соревнований) украинцы только четырежды возвращались домой с медалями. А вот с Игр в Соллт-Лейк Сити-2002 и Ванкувер-2010 команда возвращалась ни с чем…

Более чем скромные успехи сборной Украины не настраивают на позитивный лад и сегодня. Хотя еще в начале нынешнего сезона поводов для оптимизма было - хоть отбавляй.

В истории белых ОИ украинцы завоевывали медали только в двух видах спорта – фигурном катании и биатлоне. И если первый вид сейчас находится почти в забвении (на минувшем ЧЕ-2018 в Москве украинцы ни в одной из дисциплин не попали даже в 10-ку лучших), то биатлонисты периодически дают повод для болельщицкой радости и гордости за Украину. Вот только смогут ли они подойти в оптимальных кондициях к главному старту сезона и всего четырехлетия? Вопрос, который с тревогой задают себе поклонники. Ответ на него будет дам только в самом Пхенчхане, причем, уже в ближайшие дни.

На старте нынешнего сезона, в ноябре-декабре, наша женская команда биатлонисток была чуть ли не образцом для подражания. Медали ложились в копилку команды едва ли не на каждом этапе Кубка мира, а авторами удачных выступлений девушки становились по очереди, что говорило о большом потенциале команды в целом. Две бронзы Юлии Джимы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде сменились серебром эстафетной команды на втором этапе в Хохфильцене (Австрия). Затем последовали бронзы Виты Семеренко в Анси и Оберхофе, а на январском этапе в Рупольдинге 4-5 места в индивидуальной гонке заняли Джима и Валентина Семеренко. Казалось бы, поводов для радости – хоть отбавляй. Но последние старты посеяли сомнения.

После новогодних праздников наши девушки резко сдали. На этапе в итальянской Антерсельве у них не было ни одного финиша в Топ-10, не говоря уже о призах, а чуть ранее, на этапе в Рупольдинге, эстафетная команда заняла 11-е место – самое низкое за последние годы. Такого себе олимпийские чемпионки Сочи-2014 в нынешнем олимпийском цикле не позволяли и близко. Что интересно, в первой эстафете нынешнего сезона КМ – серебряной в Хохфильцене, выступал ровно тот самый состав, что и на Играх в Сочи. В эстафете в Рупольдинге капитана женской сборной Украины Елену Пидгрушную заменила Анастасия Меркушина. Впрочем, вряд ли стоит искать причины именно в этой замене. В конце концов, та же Меркушина выступала в составе команды в другой эстафетной гонке, где украинки заняли 5-е место. В другом немецком городе Оберхофе она заменила одну из сестер Семеренко – Валентину. Все состояние команды в целом в заключительные недели перед подготовкой к Пхенчхану-2018 вызывает большую тревогу.

Болельщики биатлона могут апеллировать к успехам команды на чемпионате Европы, который прошел в конце января и где на счету нашей команды - два золота и серебро. А настоящим героем турнира в итальянской Массерии стала Ирина Варвинец – две индивидуальные награды (золото и серебро) и победа в эстафете. Но, будем откровенны, турнир для «вторых номеров» своих национальных сборных абсолютно не соответствует уровню Олимпийских игр. И равняться на результаты европейского первенства нет никакого смысла. Во время чемпионата Европы лучшие биатлонисты мира уже давным-давно устремили свой взгляд в Пхенчхан, целенаправленно готовясь к главному старту.

Основной надеждой нашей биатлонной команды остается женская эстафета. При всех прочих, олимпийские чемпионки Сочи должны держать марку. Даже четыре года спустя. А вот в индивидуальных гонках, всех мужских дисциплинах и миксте уповать придется исключительно на «авось».

Еще одной реальной надеждой украинского зимнего спорта является фристайлист Александр Абраменко. Обладатель Кубка мира сезона 2015/16, переживший тяжелую травму и пропустивший полный прошлый сезон, украинский спортсмен уже в этом году вернулся в строй, показал ряд высоких результатов и, буквально в последний момент, сумел завоевать такую желанную лицензию. В Сочи-2014 спортсмена подвела техника прыжка в самый решающий момент – 6-е место. Как будет в Пхенчхане?

По словам самого украинского спортсмена, на победу в равной степени могут претендовать все участники олимпийского турнира. Топ-30 атлетов мира - практически одного уровня, с набором базовых и произвольных сложнейших элементов. И здесь все будет решать далеко не только мастерство. Индивидуальные особенности, морозоустойчивость (с учетом самой холодной погоды на Олимпийских играх за последнее время) и – самое главное – психологическое состояние. Прыжки будут выполняться при дичайшем напряжении. Ведь второго шанса не будет. В каждой дисциплине фристайла разыгрывается всего по одному комплекту медалей, тогда как те же биатлонисты имеют несколько шансов. Остается пожелать только одного нашему спортсмену - удачи. Все остальное у него, как и у его оппонентов, имеется в наличии.

В остальном, сборная Украины представляет сплав молодости и опыта, которые, в силу разных причин, не могут претендовать на награды. Ветеран-лыжница Марина Анцибор, которая попала в состав команды в последний момент, выиграв конкуренцию у «нашего Бьорндалена» - легендарной Валентины Шевченко, поедет в Пхенчхан не благодаря, а вопреки. В команде просто нет сильных молодых спортсменок, способных на равных конкурировать и бороться за медали со спортсменками Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии или США. С другой стороны, имеющий отличные задатки молодой скелетонист Владислав Гераскевич впервые едет на Олимпиаду и, судя по его результатам на предыдущих международных стартах, успехом для него будет уже попадание в 20-ку сильнейших.

Тем не менее, от сенсаций никто не застрахован. И мы их будем ждать с нетерпением…

А вот перечень фамилий, чьим мастерством может насладиться украинский болельщик в качестве нейтрального – довольно велик. Это и норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, и его соотечественник-биатлонист Йоханнес Бе, и соперник Бе на биатлонных трассах француз Мартен Фуркад (их противостояние обещает быть едва ли не самым «горячим» на Играх в Пхенчхане), и легендарный конькобежец из Нидерландов Свен Крамер, и, конечно же, поляк Камиль Стох, который уже в четверг, за сутки до церемонии Открытия Игр в предварительных соревнованиях в прыжках с трамплина неожиданно уступил немцу Андреасу Веллингеру. Тем интереснее будут последующие этапы соревнований и финальный прыжок.

У женщин все внимание будет обращено на лыжниц норвежку Марит Бьорген и Шарлотт Каллу из Швеции, немецкую биатлонистку Лауру Дальмайер (хотя, тут наше внимание будет обращено совсем на других персонажей), американскую горнолыжницу Микаэллу Шифррин, которая в Сочи стала самой юной в истории олимпийской чемпионкой в слаломе, и японскую конькобежку Нао Кодоиру.

Пожалуй, самое горькое разочарование ждет любителей хоккея. Ведь последние 5 олимпиад – с Нагано-1998 до Сочи-2014 включительно - на Играх неизменно выступали все сильнейшие, представители Национальной хоккейной лиги. К сожалению, эта традиция будет нарушена в Пхенчхане. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) во главе со швейцарским функционером Рене Фазелем и руководство НХЛ, в лице комиссара лиги Гэри Бэтмена, так и не сумели уладить все финансовые вопросы. Они возникали еще перед Играми в Сочи, но тогда всеобъемлющую помощь IIHF оказали организаторы Игр, для которых было делом принципа увидеть лучших хоккеистов мира на российском курорте. Для корейцев хоккей оказался не столь привлекательным. А в заокеанском профессиональном спорте, как известно, все упирается исключительно в деньги. Никаких сантиментов. И даже то, что ряд звездных игроков лиги умоляли руководство НХЛ отпустить их на Олимпиаду и писали Открытые письма в ведущие американские СМИ, это не возымело никакого эффекта.

Олимпиада-2018 уже стартовала. И если то, что происходит в четверг-пятницу, всего лишь разминка, то уже в субботу - на следующее утро после Церемонии открытия - мы станем свидетелями розыгрыша первых комплектов наград. Праздник начинается. Впереди – 16 дней настоящих страстей. Каждый день будет называть своих героев, олимпиоников, которые попадут в историю мирового спорта.

Кирилл Стадниченко