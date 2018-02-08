Немец Веллингер лидирует после первого дня в прыжках с трамплина на Олимпиаде

Спортсмен совершил самый длинный прыжок на 103 метра.

В Пхенчхане завершились соревнования первого дня в прыжках с трамплина (HS100), где лидерство захватил немец Андреас Веллингер, сообщает официальный сайт соревнований.

Веллингер прыгнул на 103 метра, и получил от судей суммарную оценку 133,5 балла.

Камил Стох из Польши в свой попытке прыгнул на 104 метра, но за технику исполнения прыжка и другие элементы получил общую оценку 131,7 балла. Еще один представитель Польши Давид Кубацки прыгнул на 104,5 метра, но его также подвела техника исполнения прыжка - 129,6 балла.

Всего в соревнованиях принимали участие 57 спортсменов, из которых 50 прошли в следующий круг соревнований.

Представителей Украины в данной дисциплине не было.